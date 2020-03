Rat vom Bundesamt für Katastrophenhilfe : Sinnvoll einkaufen statt hamstern – eine Checkliste

Hamsterkäufe sind unnötig, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – die Grundversorgung ist gesichert. Foto: dpa/Lex Van Lieshout

Düsseldorf Viele Menschen stehen derzeit vor leeren Supermarktregalen. Dabei sind Hamsterkäufe unnötig, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mitteilt. Einige Vorräte sollte man aber grundsätzlich im Haus haben.

Das Coronavirus breitet sich weiter in NRW aus. Dennoch besteht kein Grund zu Panik oder Hamsterkäufen, sagen Experten. Vorsorgen sollte man aber trotzdem. Pro Erwachsenem nimmt das Bundesamt einen Bedarf von 2200 Kilokalorien pro Tag an, bei Kindern etwas weniger. Damit dieser Bedarf auch in einer Notsituation gedeckt wird, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe dazu, sich einen Vorrat an Grundnahrungsmitteln anzulegen, der für zehn Tage reicht. Dazu gehören zum Beispiel Getreideprodukte wie Brot oder Nudeln, aber auch Gemüse und Obst in Dosen sowie Wasser.

Außerdem raten die Experten, auch bei Medikamenten und Bedarfsmitteln wie Toilettenpapier vorzusorgen. Hierzu gehört eine Hausapotheke mit Schmerzmitteln, Fieberthermometer und Insektenstichsalbe sowie persönlichen Medikamenten. Weiterhin sollte man grundsätzlich auch für den unwahrscheinlichen Fall eines Energieausfalls vorsorgen – beispielsweise mit Kerzen und Teelichtern, Taschenlampen sowie genügend Reservebatterien und einem Kurbelradio, das auch ohne Strom funktioniert. Im Notfall sei es außerdem wichtig, unbedingt erforderliche Dokumente schnell zur Hand zu haben. Eine entsprechende Checkliste kann online heruntergeladen werden.

Gleich dutzende Packungen Nudeln oder Toilettenpapier zu horten, ist allerdings nicht notwendig, sagte Wolfram Geiler vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe am Dienstagmorgen im „ARD-Morgenmagazin“. „Hamsterkäufe sind völliges Fehlverhalten“, so Geiler, „die Lebensmittel- und Grundversorgung ist von der Corona-Krise bisher nicht betroffen.“ Das Amt hat dazu eine Einkaufsliste zusammengestellt, die ebenfalls online abrufbar ist. Davon gibt es auch eine vegetarische Variante. Zudem kann man die Vorräte mit Hilfe eines Rechners an die individuelle Haushaltsgröße anpassen.

Bevor man loszieht, sollte man jedoch einiges beachten. Zum einen muss geklärt werden, welche Räumlichkeiten zur Lagerung der Vorräte zur Verfügung stehen, wie viele Personen zu versorgen sind und welche Essgewohnheiten diese haben. „Ein Vorrat ist nur dann sinnvoll, wenn er auch regelmäßig genutzt wird“, heißt es auf der Webseite des Bundesamts. Und auch an die Haustiere müsse gedacht werden: Ausreichende Mengen Futterkonserven sind empfehlenswert.

Trinkwasser sollte man laut der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser am besten in Glasflaschen und an einem dunklen Ort aufbewahren. Dann hält es sich auch deutlich länger als die auf den meisten Flaschen angegebenen zwei Jahre.

Vorratstabelle für zwei Erwachsene und zehn Tage