Ausnahme für Großbritannien und Südafrika : NRW kippt Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland nach nur einer Woche wieder gekippt.

Nun will die Landesregierung eine bundesweite Regelung abwarten. Allerdings werden die meisten Reiserückkehrer nach Einschätzung des Sprechers auch ohne Testpflicht einen Corona-Schnelltest machen, weil sie andernfalls in Quarantäne müssen.

Am Dienstag einigten sich die Ministerpräsidenten mit den Bundeskanzlerin vor allem auf folgende Einschnitte: Treffen jenseits des eigenen Haushalts sind künftig nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. In Landkreisen, in denen binnen sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, sollen sich Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Am Dienstag war Herne die einzige Stadt in NRW oberhalb der 200er-Grenze.