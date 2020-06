Wieder mehr Leute unterwegs : Nahverkehrszüge zu mehr als 40 Prozent ausgelastet

Essen Im Nahverkehr der Deutschen Bahn werden die Züge wieder voller, sind aber noch weit entfernt von der Auslastung vor der Corona-Krise. NRW-Verkehrsminister Wüst hält Bahnfahren trotz Corona „für eine saubere und sichere Sache“.

Die Auslastung der Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen nimmt nach dem coronabedingten Einschnitt wieder zu. Nach Angaben von Regionalleiter Frederik Ley liegt sie mittlerweile bei 40 bis 45 Prozent der normalen Werte vor der Corona-Krise. Zu Beginn des Lockdowns habe sie zeitweise nur bei 10 bis 15 Prozent gelegen, sagte Ley am Montag in Essen.