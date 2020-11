Neue Corona-Einreiseverordnung : Mindestens fünftägige Quarantäne soll Urlauber aus NRW von Auslandsreisen abhalten

Düsseldorf Für Reisende aus einem Corona-Risikogebiet im Ausland gelten in Nordrhein-Westfalen ab Montag neue Quarantäne-Regeln. Die Kosten für die Tests trägt weiterhin der Staat. Für Pendler in Grenzregionen gelten Ausnahmeregelungen.

Demnach müssen die Reisenden mit einigen Ausnahmen künftig zehn Tage lang in Quarantäne und nicht mehr 14 Tage. Die Regel gilt unter bestimmten Bedingungen allerdings nicht für Reisende, die ein höchstens 48 Stunden altes, negatives Testergebnis vorlegen können. Diese Ausnahmen sind laut Verordnung etwa für Besuche enger Verwandter, Urlaubsrückkehrer oder Teilnehmer an Sportveranstaltungen möglich. Mit der neuen Einreiseverordnung setze das Land Nordrhein-Westfalen die Muster-Quarantäneverordnung des Bundes in Landesrecht um, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mit.