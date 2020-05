Rentiert sich das Geschäft unter Auflagen? : Verband sieht Gastronomie-Start als Experiment

Ein Blick in den Außenbereich des „Scotti’s“ in Düsseldorf-Wersten. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Seit Montag darf die Gastronomie in NRW den Betrieb unter Auflagen wieder hochfahren. Ob sich ein Geschäft bei Einhaltung der Regularien wirtschaftlich überhaupt lohnt, wird sich aber erst noch zeigen müssen. Thorsten Hellwig vom Gaststättenverband NRW spricht von einem Experiment.

Ob sich die Öffnung eines Betriebes zur jetzigen Zeit und unter Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den Gästen überhaupt lohne, sei aktuell ein „Experiment“, wie Hellwig erklärt: „Es bleibt abzuwarten. wie das Geschäft wieder anläuft. Rentiert es sich wirtschaftlich, mit weniger Gästen wieder aufzumachen, oder erhöht das den wirtschaftlichen Schaden sogar noch.“ Der Dehoga würde am kommenden Montag eine Umfrage bei den Gastronomen durchführen, um die erste Woche nach Wiedereröffnung bewerten zu können, so Hellwig.

Möglich sei, dass die Gaststätten ihren Betrieb langsam wieder aufnehmen und die Mitarbeiter trotzdem weiterhin in der Kurzarbeit bleiben. Für Christoph Löhr, Sprecher der Arbeitsagentur NRW, wäre dies ein logischer Schritt: „Viele gastronomische Betriebe wissen ja noch gar nicht wie viel Personal sie in der Küche und im Gastraum brauchen. Durch das zweistufige Instrument der Kurzarbeit hat ein Betrieb Flexibilität und verhindert Arbeitslosigkeit.“

Ein Unternehmen, das zum 11. Mai den gastronomischen Betrieb wieder aufgenommen habe, könne beispielsweise sein Personal in zwei Teams unterteilen. „Das eine Team arbeitet nach der Öffnung in den ersten beiden Wochen, das andere in der letzten Maiwoche“, erklärt Löhrs. So könne das Personal nicht nur im Sinne des Infektionsschutzes aufgeteilt werden, sondern auch das Kurzarbeitergeld gezahlt werden. „Team eins hat dann ja 50 Prozent Kurzarbeit, Team zwei 75 Prozent. Das wird Anfang Juni an die Agenturen vermittelt und dann abgerechnet“, führt Löhrs dieses zweistufige Verfahren weiter aus. So könne das Personal flexibel nach Bedarf eingesetzt werden.