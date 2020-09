Corona-Krise : Sieben-Tage-Inzidenz in Hamm liegt bei mehr als 70

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamm liegt bei mehr als 70

Hamm Drastische Einschränkungen waren in Hamm befürchtet worden. Die Stadtspitze will aber die totale Notbremse verhindern. Sollten die Infektionswerte weiter klettern, werden weitere Einschnitte nicht ausgeschlossen.

Die Stadt Hamm will trotz hoher Corona-Neuinfektionswerte auf drastische Beschränkungen verzichten und vor allem bei privaten Veranstaltungen gegensteuern. Die wichtige Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen sei aktuell mit einem Wert von 70,9 deutlich übersprungen, sagte Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) am Montag in einer Video-Pressekonferenz. Die Stadt sei „in voller Härte“ von einer zweiten Corona-Welle getroffen. Auslöser sei eine private Hochzeit und ein damit verbundenes weiteres Fest. Man rechne mindestens 86 akut Infizierte diesen Feiern zu, die allesamt „zum Bereich der Verwandten und Anverwandten“ gehörten.