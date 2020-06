Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Verstöße in der Altstadt : Warum Düsseldorf ein Vorbild für andere Städte sein könnte

Foto: Gerhard Berger 8 Bilder Corona in Düsseldorf - überfüllte Altstadt teilweise geräumt

Meinung Düsseldorf Nur wenige Wochen nach dem Beginn der Lockerungen ist es am Wochenende abends in den Innenstädten so voll, als hätte es Corona nie gegeben. Den meisten Besuchern der am Freitag und Samstag rappelvollen Düsseldorfer Altstadt etwa ist die Pandemie mittlerweile herzlich egal.