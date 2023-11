Steigende Corona-Zahlen Tübinger Klinik verhängt Maskenpflicht – was in NRW geplant ist

Die Infektionswellen haben Deutschland fest im Griff. Neben Erkältungskrankheiten gibt es wieder viele Corona-Fälle, auch wenn diese mangels Testung nicht mehr systematisch erfasst werden. Nun verhängen die ersten Krankenhäuser wieder eine Maskenpflicht und schränken die Besuchsmöglichkeiten ein: So gilt etwa am Universitätsklinikum Tübingen seit Montag eine Maskenpflicht für Besucher, ambulante Patienten und Mitarbeiter mit Patientenkontakt. Auch die Uniklinik in Marburg will Patientinnen und Patienten durch eine Maskenpflicht und eingeschränkte Besuchszeiten vor Infektionen schützen.