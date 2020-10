NRW-Schulministerium legt Regeln fest : Was für Lehrer und Schüler bei Urlaub in Risikogebieten gilt

Düsseldorf Lehrern droht der Verlust ihrer Bezüge, wenn sie wegen eines Urlaubs in einem Risikogebiet den Dienst nicht rechtzeitig aufnehmen, das geht aus einem Schreiben des NRW-Schulministeriums vor, dass unserer Redaktion vorliegt. Für Schüler sind auch Regeln festgelegt.

Kurz vor Beginn der Herbstferien hat das NRW-Schulministerium die Bezirksregierungen in einem Schreiben darüber informiert, welche Regeln für Schüler und Lehrer gelten, die den Urlaub in einem Risikogebiet verbringen. Demnach müssen sich Schülerinnen und Schüler nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet in Quarantäne begeben. Wenn sie dies missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleitung das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. Unabhängig von den rechtlichen Folgen stelle "ein solches Verhalten einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar", heißt es in der Mitteilung. Eltern müssen die Schule benachrichtigen, wenn ihre Kinder wegen einer Quarantäne dem Unterricht fernbleiben. Bei begründeten Zweifeln seitens der Schulleitung kann diese von den Eltern Nachweise über die Reise in ein Risikogebiet verlangen beziehungsweise über das Gesundheitsamt feststellen lassen, welche Infektionsschutzbestimmungen am Urlaubsort galten und ob diese eingehalten wurden.