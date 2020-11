Corona-Bekämpfung in NRW : Altenheime sollen bevorzugt mit Schnelltests beliefert werden

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat eine Vereinbarung mit den Apotheken im Land geschlossen, um sicherzustellen, dass die Schnelltests zuerst dort ankommen, wo sie am drigendsten gebraucht werden. Die Düsseldorfer Entscheidung zur Maskenpflicht respektiert der Minister.

Die Altenheime in NRW sollen an erster Stelle mit jetzt verfügbaren Corona-Schnelltests beliefert werden. Eine entsprechende Vereinbarung habe man mit den Apotheken abgeschlossen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch. Es seien genug Kapazitäten auf dem Markt vorhanden, so solle aber eventuellen Engpässen vorgebeugt werden.