Pony kürzen und Spitzen schneiden : Notfalltipps von der Friseurin in Corona-Zeiten

Köln Der Pony wird immer länger und der Spliss immer schlimmer? Wir geben Video-Tipps, um in der Ausnahmesituation die eigenen Haare nachzuschneiden.

Die geschlossenen Friseursalons zwingen Frauen zu Haargummis und Dutt. Wenn nicht einmal das mehr hilft, gibt Anna Heckmann vom Salon „ Hello Gorgeous “ in der Kölner Innenstadt Notfall-Tipps für Zuhause.

Oberstes Gebot: Niemals mit der Küchen- oder Nagelschere schneiden! Wer als Laie an die eigenen Haare ran will, sollte eine Haarschneideschere haben. Doch die Friseurin warnt: „Selbst als Friseur ist es super schwer, das Ganze selbst zu machen.“ Ihr Tipp: Auf den Profi warten und „lieber in Haarpflege investieren.“ Die Tipps in dem Video sind nur für Ausnahmesituationen gedacht, in denen es unmöglich ist, einen Friseur aufzusuchen.