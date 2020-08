150 Euro Bußgeld : Maskenpflicht wird am Montag im NRW-Nahverkehr kontrolliert

Düsseldorf Knapp zwei Wochen nach Inkrafttreten des 150-Euro-Bußgelds für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen startet das Verkehrsministerium am Montag eine landesweite Kontrolle.

Laut Verkehrsministerium soll in Regionalzügen und S-Bahnen unter anderem vom Bahnpersonal nach Maskenverweigerern gesucht werden, die dann an acht großen Bahnhöfen, darunter zentrale Standorte wie die Hauptbahnhöfe in Düsseldorf, Köln, Duisburg oder Essen, Bundespolizei oder Ordnungsamt übergeben werden sollen. So kann dann das Bußgeld von 150 Euro, das seit dem 12. August gilt, auch erhoben werden. Dazu sind die Mitarbeiter der Bahnbetriebe nur bedingt befugt.