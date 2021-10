Corona-Pandemie in NRW : Lockerung der Maskenpflicht an Schulen wohl nicht vor November

Düsseldorf Zum Ende der Sommerferien nahmen die Corona-Infektionen wieder zu. Inzwischen sind die Zahlen gesunken und es wird auch in NRW über eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen diskutiert. Lehrerverbände warnen vor einem Schnellschuss.

In der Debatte um die Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen rückt eine Lockerung frühestens im November - mit einem zeitlichen Puffer nach den Herbstferien - in den Fokus. Mehrere Lehrerverbände warnten am Dienstag unmittelbar vor einem Treffen mit Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) vor einem Schnellschuss und übereilten Lockerungen. Dabei spielte auch die Entwicklung zum Ende der Sommerferien eine Rolle, als die Corona-Neuinfektionen wieder nach oben geklettert waren und Quarantänemaßnahmen ergriffen werden mussten. Der Präsenzunterricht nach den Herbstferien - sie dauern vom 11. bis zum 24. Oktober - dürfe nicht gefährdet werden, mahnten viele.

Gebauer hatte im Schulausschuss des Landtages in der vergangenen Woche angekündigt, rechtzeitig vor den Herbstferien zu dem Thema zu informieren. Dazu werde es auch einen Brief an die Eltern geben. Die bisherige Corona-Betreuungsverordnung des Landes läuft an diesem Freitag aus, also praktisch zeitgleich mit dem Beginn der Herbstferien in NRW. Im Ausschuss wies Gebauer darauf hin, dass einerseits die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgehe, andererseits vor einer neuen Infektionswelle gewarnt werde. Sie verwies auch auf die Corona-Tests für Schüler an den Schulen.