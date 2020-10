Bis zu zwei Stunden Wartezeit : Großer Andrang an Corona-Teststationen in NRW-Hotspots

Köln/Solingen/Remscheid Menschen mit Reiseplänen aus NRW-Risikogebieten haben am Samstag, dem ersten Tag der Herbstferien, für Andrang bei Corona-Testzentren gesorgt. Eine hohe Auslastung gab es etwa in Köln, Remscheid und Solingen.

Anlaufstellen am Kölner Hauptbahnhof und am Flughafen Köln/Bonn seien gut ausgelastet, sagte ein Stadtsprecher am Samstagmittag. Besonders der Hauptbahnhof war demnach am Samstag wegen der zentrale Lage in der Innenstadt für Abstriche besonders gefragt. „Im Moment merken wir, dass die Leute vermehrt ankommen, insbesondere sind das Personen, die in den Urlaub fahren wollen“, berichtete der Sprecher in Köln. Es müssten Wartezeiten von bis zu zwei Stunden in Kauf genommen werden. Es gebe aber noch Kapazitäten, die Lage vor Ort sei nicht chaotisch. Bis zu 300 Tests könnten am Hauptbahnhof täglich gemacht werden, dazu gebe es noch rund 100 Test-Reserven. Entspannter sei die Lage am Testzentrum am Flughafen.