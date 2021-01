Düsseldorf : 416 Corona-Fälle in NRW-Gefängnissen

Düsseldorf Infizierte werden in den Justizvllzugsanstalten isoliert. Akute Fälle werden in Fröndenberg behandelt. Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es bislang nicht.

Covid-19 macht auch vor Gefängnismauern nicht halt: So gab es während der Pandemie in nordrhein-westfälischen Gefängnissen bislang 238 positiv getestete JVA-Bedienstete, von denen 192 genesen sind, wie das NRW-Justizministerium unserer Redaktion mitteilte. Bei den Gefangenen gab es demnach 178 positiv getestete Personen; von ihnen sind 157 genesen. „Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gab es im Vollzug in Nordrhein-Westfalen bisher nicht“, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums.

„Mögliche Verdachtsfälle werden vorsorglich in Quarantäne untergebracht und nach Vorgabe des Robert-Koch-Instituts getestet. Hierdurch soll die Infektionsgefahr für die Bediensteten und Mitgefangenen so weit wie möglich gemindert werden“, heißt es beim NRW-Justizministerium.

Im Justizvollzugskrankenhaus in Fröndenberg/ Ruhr, eines der größten in Europa, stehen Plätze zur stationären Aufnahme und Versorgung von akut erkrankten Covid-19-

Patienten zur Verfügung. Soweit keine akute stationäre Behandlung erforderlich ist, werden Betroffene aber in der jeweiligen Justizvollzugsanstalt in Isolation genommen, in der sie sich befinden. Die erforderlichen Maßnahmen werden mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.