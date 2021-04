Was tun, wenn ich plötzlich zwei Termine habe – im Impfzentrum und beim Hausarzt?

In den vergangenen Wochen sind immer wieder Menschen nicht zu ihren Terminen im Impfzentrum erschienen, weil sie doch noch vorzeitig einen Termin beim Hausarzt bekommen haben. In so einem Fall sollte man dringend den Termin im Impfzentrum abzusagen, damit kein Impfstoff ungenutzt liegen bleibt.