Kostenpflichtiger Inhalt: Abiturient aus Krefeld : “Das ist alles eine Notlösung”

Der 18-jährige David-Luc Adelmann aus Krefeld ist gegen die Schulöffnung am Donnerstag. Gemeinsam mit anderen Schülern hat er die Social-Media-Kampagne „Schulboykott NRW“ ins Leben gerufen. Foto: Adelmann

Krefeld Ab Donnerstag sollen Abiturienten wieder in die Schule gehen, freiwillig. In vielen Städten protestieren Schüler dagegen, so auch David-Luc Adelmann. Der 18-jährige Krefelder hat das Bündnis „Schulboykott NRW“ mit ins Leben gerufen. Hier erklärt er, warum er am Donnerstag nicht in die Schule gehen wird.