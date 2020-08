Schließungen und Ausfälle : Corona-Fälle an Schulen und Kitas in NRW

Ein Schild an einer Schule weist auf die Maskenpflicht hin. Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Kurz nach den Sommerferien sind an einigen Schulen und Kitas in NRW erste Corona-Fälle bekannt geworden. Manche Schule musste schließen oder Klassen nach Hause schicken. Wir geben einen Überblick.

Nach dem Schulbeginn nach den Sommerferien am Mittwoch hatte es an mehreren Schulen in NRW Corona-Fälle gegeben. Teils mussten einzelne Klassen nach Hause, mancherorts wurden Schulen geschlossen. In einem der Fälle musste der Schulstart gleich ganz verschoben werden.

Eine Grundschule in Hamminkeln ist nach einem Corona-Fall im Kollegium von Freitag, 14. August, bis einschließlich Montag, 17. August, geschlossen worden. Eine Lehrerin war positiv auf das Corona-Virus getestet worden und ist in Quarantäne. Sie hatte Kontakt zu den Schülern, wohl aber zu einigen lehrern, die nun ebenfalls 14 Tage in Quarantäne bleiben.

In Krefeld wurde ein Kind der Kita Wilhelmstraße positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat daraufhin alle 93 Kinder und die Erzieherinnen vorsorglich als Kontaktpersonen eingestuft und in die häusliche Absonderung geschickt. Die Kita Wilhelmstraße bleibt deshalb bis auf weiteres ab dem 14. August (voraussichtlich zwei Wochen) geschlossen.

Es gibt den ersten Corona-Fall an einer Schule in Kevelaer, der Franziskus-Grundschule in Twisteden. Am 13. August war bekannt geworden, dass eine Betreuerin im Offenen Ganztag positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Daraufhin wurden 30 Personen in Quarantäne geschickt, auch eine Gruppe von 19 Kindern.

In Viersen wurde eine Lehrerin positiv getestet. Sie hatte zwar keinen Kontakt zu den Schülern, aber zum Kollegium. Da das Gesundheitsamt das Schulpersonal vorsichtshalber in Quarantäne schickte, wurde die Martinschule bis zum 24.8. geschlossen.

Auch in Remscheid hat sich eine Lehrerin infiziert. Sie wurde noch während der ersten Unterrichtsstunden über das Ergebnis informiert. Die Betroffene, ein weiterer Kollege und die gesamte Klasse wurden vorerst in Quarantäne nach Hause geschickt.

Rund um den Schulstart sind bereits einige Infektionsfälle in NRW bekannt geworden. In Düsseldorf waren ein Schüler und eine Schülerin des Luisengymnasiums und der Justus-von-Liebig-Realschule am 11. August positiv auf Covid-19 getestet. Da sie aber seit Wochen nicht mehr in den Schulen waren, gibt es dort auch keine Kontaktpersonen.

Eigentlich sollte am 12. August wieder der Unterricht an der Sekundarschule in Dorsten beginnen - doch daraus wurde erstmal nichts. Eine Lehrerin hatte sich angesteckt, sie ist in Quarantäne. 43 Kontaktpersonen - auch im Kollegium - sind ermittelt worden. Wegen Personalmangels war am Tag des Schulstarts kein Schulbetrieb möglich.

