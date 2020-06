Coronavirus in NRW : Bahnen werden wieder voller - Hygienemaßnahmen wichtiger

Coronavirus in NRW

Pendler mit Masken am Düsseldorfer Hauptbahnhof (Archiv). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Weil Busse und Bahnen mit den Corona-Lockerungen wieder voller werden, verstärken die Betreiber ihre Hygienemaßnahmen. In vollen Zügen seien die Abstandsregeln aber kaum einzuhalten, kritisiert ein Fahrgastverband.

Inzwischen seien auf vielen Linien die Fahrgastzahlen wieder stark gestiegen. Eine Einhaltung der Abstandsregeln in den Spitzenzeiten sei da kaum mehr möglich. Daher solle geprüft werden, ob größere Fahrzeuge eingesetzt werden können. Zudem fordert der Verband eine regelmäßige Reinigung der Fahrzeuge.

Die Deutsche Bahn und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) wollen an diesem Mittwoch in Düsseldorf Hygienemaßnahmen in den Zügen vorstellen.