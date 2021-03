Gemeinsamer Appell an Bund und Länder : Oberbürgermeister von Tübingen, Münster und Rostock fordern Öffungen, wo es möglich ist

Gemeinsamer Appell an Bund und Länder

Menschen gehen am Prinzipalmarkt in Münster spazieren. Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Die Stadtoberhäupter von Rostock, Münster und Tübingen fordern ind er Coronakrise mehr kommunale Verantwortung. Öffnungen sollten jetzt überall dort gestattet werden, wo die Pandemie unter Kontrolle ist.

Münster Im Kampf gegen die Pandemie und für mehr Lockerungen haben die Städte Rostock , Münster und Tübingen einen Pakt geschlossen. Die Oberbürgermeister Boris Palmer (Tübingen), Claus Ruhe Madsen (Rostock) und Markus Lewe (Münster) fordern vor den Beratungen von Bund und Ländern, den Kommunen mehr Verantwortung für lokale Lockerungen zu übertragen. „Wir benötigen flexible, ortsangepasste und praktisch umsetzbare Lösungen“, fordern die drei Stadtoberhäupter in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Inzidenz in den drei Städten liegt seit vier Wochen unter 50 und aktuell unter 35. „Öffnungen in unseren Städten wären also nach den bundesweit entwickelten Maßstäben des Infektionsschutzgesetzes möglich. Dennoch stecken wir im Lockdown fest, weil wir vor Ort nur verschärfende Maßnahmen beschließen dürfen, aber keine Abweichungen oder Lockerungen von den Vorgaben der Länder. Das sollte sich ändern“, sagen die drei Oberbürgermeister. „Wo die Pandemie nachweislich gut unter Kontrolle ist und Konzepte für verantwortliche Öffnungen vorliegen, sollte dies jetzt gestattet werden“, fordern sie.