Kita-Kind Julian zum dritten Mal in Qurantäne : Mutter aus Meerbusch schreibt Brandbrief an Gesundheitsminister

Antje Brüwer-Thyssen und ihr Mann Jörg Brüwer leiden darunter, dass ihr Sohn erneut für zwei Wochen in Quarantäne muss. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Zum dritten Mal muss Julian aus Meerbusch unverschuldet für zwei Wochen in Quarantäne. Die Mutter des Fünfjährigen hat jetzt genug und fordert eine Änderung der Qurantäne-Regel für Kinder. Andere Eltern unterstützen sie.

Antje Brüwer-Thissen ist mit ihrer Kraft ziemlich am Ende. Am Freitag hat sie erfahren, dass ihr Sohn Julian in den kommenden 14 Tagen schon wieder nicht in die Kindertagesstätte gehen darf, weil es dort erneut einen Corona-Fall beim Personal gibt – und das schon zum dritten Mal seit November 2020. Mit Julian sind insgesamt 41 Kinder aus dem zweizügigen Montessori-Kinderhaus in Meerbusch vorsorglich in Quarantäne geschickt worden.

Für Julians Eltern ist das nicht nur ein emotionaler Kraftakt; beide haben Vollzeitjobs. „Auf mich und meinen Mann kommt nach dem Lockdown nun zum dritten Mal diese extreme Belastungssituation zu“, sagt Brüwer-Thissen. „Und mir tun natürlich unsere Kinder so unendlich leid, die nun erneut 14 Tage nur in Wohnung oder Haus eingesperrt sind“, sagt sie.

Deshalb hat sie einen emotionalen Brand-Brief an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geschrieben, in dem sie vor allem fordert, dass die Quarantäne-Regeln für die Kleinkinder geändert werden. Die Jüngsten seien lange genug zu kurz gekommen, kritisiert sie. Die Kinder seien völlig schutzlos der aktuellen Corona-Situation ausgeliefert und würden im Fall der Fälle einfach nur 14 Tage weggesperrt, um andere zu schützen. „Wer aber schützt unsere Kinder“, fragt Brüwer-Thissen, die auch ehrenamtliche Vorsitzende der Elterninitiative des Kindergartens ihres Sohnes ist. „Welche Möglichkeiten bieten Sie (gem. ist Laumann, Anm. d. Red.) unserem fünfjährigen Sohn und all´ den anderen Kindern bis zwölf Jahren sich vor Corona zu schützen?“

Ihr Sohn sei nun ein drittes Mal unverschuldet in die „unsägliche Quarantäne gerutscht. Und wir müssen Ihnen sagen, dass wir uns verraten und verkauft fühlen. Die Kinder und Familien dieses Landes sind völlig alleingelassen mit dieser Situation. Und das Schlimmste ist, dass sie uns noch ein weiteres Mal treffen kann“, schreibt sie. Brüwer-Thissen verweist auch darauf, dass die Arbeitgeber allmählich „corona-müde“ seien und daher das Verständnis für immer wiederkehrende Abwesenheit aufgrund der Betreuungseinschränkungen sinke. „Wie oft habe ich in den letzten Monaten spät abends und nachts meinen eigentlichen Job erledigt, weil ich tagsüber meine Kinder betreuen musste“, schreibt sie.

Seit März 2020, sagt sie, habe sich in Kitas im Umgang mit Corona-Fällen rein gar nichts verändert. „Wie kann es sein, dass Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten sich nach fünf Tagen freitesten lassen können? Unsere Kinder aber nicht einmal nach der mittlerweile erwiesenen Inkubationszeit von sieben Tagen? Ganz im Gegenteil werden unsere Kinder ohne Hintertürchen für 14 Tage in die Isolation geschickt“, heißt es in dem Brief.

Den Brief hat Antje Brüwer-Thissen in der Elternschaft verteilt – und nach eigenen Angaben viel positive Resonanz bekommen, „weil ich das in Worte gefasst habe, wie es uns allen gerade geht“, sagt sie. Den Brief an Karl-Josef Laumann haben andere Elternteile auch unterschrieben. Nun wartet sie auf die Antwort des Gesundheitsministers.

(csh)