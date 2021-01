Quarantäne für vier Etagen angeordnet : Corona-Ausbruch in Studentenwohnheimen in Aachen

Die Uniklinik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen (Archivfoto). Foto: picture alliance/dpa/Marius Becker

Aachen In den Studentenwohntürmen in Aachen sind mindestens neun Bewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Für mindestens vier Etagen in zwei Häusern wurde Quarantäne angeordnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf allen Etagen der vier Türme seien freiwillige Corona-Tests durchgeführt worden, wie das Studierendenwerk mitteilte. Wie der WDR am Freitagabend berichtete, sollen die Testergebnisse Anfang kommender Woche vorliegen.

„Das Studierendenwerk richtet seinen dringenden Appell an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Wohntürme, sich unbedingt dem freiwilligen Test zu unterziehen, um eine weitere Verbreitung des Virus zu vermeiden!“, hieß es in der Mitteilung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Solidarisches Verhalten sei nun wichtiger denn je.

Dem WDR-Bericht zufolge sollen Städteregion und Ordnungsamt bei den freiwilligen Tests am Donnerstag und Freitag immer wieder auf Abwehrhaltung gestoßen sein. Bei einer Minderheit fehle das Problembewusstsein, sagte der Gesundheitsdezernent der Städteregion Michael Ziemons demnach. Die Mehrheit aber lasse sich freiwillig testen und bleibe bis zum Ergebnis im Zimmer.

Wie das Studierendenwerk weiter mitteilte, ist ein gastronomisches Versorgungskonzept entwickelt worden, so dass unter Quarantäne stehende Studierende voraussichtlich zweimal am Tag mit Mahlzeiten aus der zurzeit geschlossenen Mensa Academica beliefert werden können.

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht rückläufig. Die Gesundheitsämter meldeten 106,0 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 107,4 am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert-Koch-Instituts von Samstag hervor (Stand 0.00 Uhr). In NRW infizierten sich innerhalb eines Tages 3323 Menschen neu. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt damit 467.471. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 122 auf 9895. Am Vortag hatten die Behörden noch 138 Corona-Tote binnen eines Tages im Bundesland registriert. NRW-weit lag mit 201,7 nur noch der Landkreis Höxter knapp über dem Inzidenz-Wert von 200. Den niedrigsten Wert in NRW verzeichnet mit 46,6 nach wie vor Münster.

(mba/dpa)