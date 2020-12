Corona-Impfung : Erste Kommunen in NRW geben genaue Anzahl von Impfdosen bekannt

Direkt nach Weihnachten sollen die ersten Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gegen das Coronavirus geimpft werden. Doch wie viel Impfstoff steht dann zur Verfügung und welche Einrichtungen machen den Anfang? In den Kommunen laufen bereits konkrete Vorbereitungen.

Zum Start der Corona-Impfungen am 27. Dezember rechnen mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits mit einer genauen Anzahl von Impfdosen. So erwartet etwa die Landeshauptstadt Düsseldorf in einer ersten Tranche 700 Impfdosen, wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Freitag erklärte. Sie sollen den Bewohnern in sechs Heimen zu Gute kommen. Die Heime würden nach Größe ausgesucht. Wie viele der 700 Impfdosen bereits am ersten Tag bereitstünden, könne er noch nicht sagen.