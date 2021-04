Termine, Wartelisten, Kinder, ... : Was Sie jetzt über das Impfen bei Hausärzten in NRW wissen müssen

Was Sie jetzt über das Impfen bei Hausärzten in NRW wissen müssen

Düsseldorf Die Impfkampagne in NRW schreitet voran, immer mehr Menschen wurden bereits immunisiert. Der große Rest wartet jetzt sehnsüchtig auf die Aufhebung der Priorisierung, um endlich beim Hausarzt geimpft zu werden. Ein Überblick über die drängendsten Fragen.

Ab wann und wie bekomme ich einen Impftermin beim Hausarzt?

Kann ich mich jetzt schon auf eine Warteliste beim Hausarzt setzen lassen?

Ausdrücklich mahnte die Kassenärztliche Vereinigung, dass jetzt nicht alle Bürger in die Praxen stürmen sollen, um sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. „Davon raten wir dringend ab“, so der KV-Sprecher. Die meisten Praxen seien noch mit Impfungen der prioritären Patientengruppen beschäftigt. „Dies wird sich auch kurzfristig nicht flächendeckend ändern.“

Welche Impfstoffe gibt es bei den Hausärzten und kann ich mir einen aussuchen?

Kostenpflichtiger Inhalt In den Hausarzt-Praxen stehen ab Mitte Mai vier Impfstoffe zur Verfügung: Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson. Allerdings erfahren die Praxen stets sehr kurzfristig, was und wie viel sie konkret bekommen. Derzeit können die Patienten noch nicht aussuchen, womit sie geimpft werden. Astrazeneca soll grundsätzlich nur an Menschen über 60 Jahre gehen.