Wirbel um Corona-Impfstoff von Astrazeneca : „Menschen erhoffen sich durch die Termin-Absage einen anderen Impfstoff“

Düsseldorf Wegen der öffentlichen Debatte um die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca haben einige Impfberechtigte in NRW ihre Termine nicht wahrgenommen.

Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca stößt in Nordrhein-Westfalen auf gewisse Akzeptanzprobleme – aber längst nicht überall. Während vor allem in Großstädten Impftermine nicht wahrgenommen werden, melden Kreise kaum bis gar keine Ausfälle, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. „Bei uns wurden nur vereinzelt Termine aufgrund von Skepsis dem Impfstoff gegenüber abgesagt“, sagt ein Sprecher des Kreis Unna . „Umfassende freie Kapazitäten haben wir dadurch nicht. Es gibt genügend Personen auf der Liste, die dann nachrücken und die Impfdosen erhalten.“ Auch der Hochsauerlandkreis registriert nur vereinzelte Absagen.

Im Kreis Wesel ist es bisher nicht zu Absagen von Impfterminen mit dem Astrazeneca Impfstoff gekommen. „Zwar werden auch hier vereinzelt Bedenken von Personen mit Imfptermin geäußert, diese konnten aber dann im Aufklärungsgespräch mit dem jeweiligen Impfarzt ausgeräumt werden“, so die Sprecherin. Ähnliches meldet der Märkische Kreis: „Es gab keinerlei Absage der Impftermine an unserem Impfzentrum, weil Astrazeneca geimpft werden sollte.“

Grund ist offensichtlich Skepsis wegen des Impfstoffes. Das NRW-Ministerium hatte in der vergangenen Woche „einzelne Hinweise" auf eine „tendenziell verhaltene" Impfbereitschaft bestätigt.

Groß scheint die Skepsis gegenüber dem Astrazeneca-Impfstoff in Köln zu sein. Dort soll zum Teil nicht einmal die Hälfte der täglichen 500 Termine mit diesem Impfstoff nachgefragt werden. Die Stadt Münster meldete zu Beginn letzter Woche eine Quote von rund 30 Prozent nicht wahrgenommener Astrazeneca-Termine. Die Gründe dafür sind der Stadt Münster zufolge aber nicht bekannt. In Remscheid wird jeden Freitag mit Astrazeneca geimpft – bislang ist das zweimal erfolgt. „Am ersten Freitag hatten wir nicht einen Ausfall. Ähnliches beobachtet man auch in Bonn. „Die Menschen sind grundsätzlich willig geimpft zu werden, erhoffen sich durch die Absage jedoch einen anderen Impfstoff und warten lieber ab“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Das Impfzentrum in Düsseldorf verzeichnet hingegen eine positive Haltung der Impfberechtigten gegenüber dem Impfstoff. „In der Regel werden die vereinbarten Impftermine eingehalten. Grundsätzlich erhält das Impfzentrum nur eine geringe Anzahl an Absagen von Impfterminen. In wenigen Einzelfällen ist eine Absage auf den Impfstoff zurückzuführen“, sagt ein Sprecher der Stadt Düsseldorf. Auch die Stadt Oberhausen meldet nur vereinzelt Absagen. „Eine Ablehnung des Impfstoffes in einem großen Rahmen konnte bislang nicht beobachtet werden“, so ein Stadtsprecher.