„Weitere Welle verhindern“ : Seniorenorganisation aus Bonn fordert Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen

Eine Frau wird geimpft. Seniorenorganisationen fordern eine Impfung für alle Erwachsenen (Symbolbild). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Bonn Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen biete die einzige Chance, rechtzeitig eine endemische Lage in Deutschland zu erreichen. Das sagt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen in Bonn. So soll eine weitere Corona-Welle verhindert werden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen wirbt bei den Bundestagsabgeordneten für eine allgemeine Corona-Impfpflicht für alle Erwachsenen. „Stellen Sie sicher, dass wir im Herbst 2022 nicht erneut eine Corona-Welle mit täglich mehr als 200.000 Erkrankungen und mehr als 200 Todesfällen haben“, heißt es in einem Schreiben an die Fraktionen und die Gesundheitspolitiker der Parteien, dessen Inhalt am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen biete die einzige Chance, rechtzeitig eine endemische Lage in Deutschland zu erreichen.

Dem Bundestag liegen insgesamt fünf verschiedene Anträge für oder gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht vor. Die meisten Unterstützer hat derzeit der Vorschlag von Vertretern der Koalition aus SPD, Grünen und FDP für die Impfpflicht ab 18, eine Mehrheit im Parlament zeichnet sich aber dafür nicht ab.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft argumentierte, angesichts der hohen Zahl der Todesfälle und der langfristigen Krankheitsfolgen, auch für zuvor gesunde Personen, sei eine allgemeine Impfpflicht der eindeutig bessere Weg, als die Pandemie weitgehend ungehemmt laufen zu lassen. Eine Impfpflicht sei „verhältnismäßig und angemessen“.

Der Dachverband wies erneut auf die Folgen der Pandemie für die Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Einrichtungen und ihre Angehörigen hin. Seit zwei Jahren müssten sie gravierende Grundrechtseingriffe ertragen. „Ihre physische und psychische Gesundheit leidet unter den Kontaktbeschränkungen. Auch sterben wieder Menschen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen ohne die Möglichkeit der Begleitung durch ihre Nächsten. Dies verletzt ihre Menschenwürde.“ Damit eine Impfpflicht rechtzeitig vor dem nächsten Winter greifen könne, „sei schnelles und entschlossenes“ Handeln geboten, heißt es in dem Brief der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft vertritt die Interessen der älteren Generationen in Deutschland. In ihr sind nach eigenen Angaben mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen.

(kag/epd)