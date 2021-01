Hotspot in NRW : Im Kreis Höxter gelten Kontaktbeschränkung jetzt auch in der eigenen Wohnung

Ein Hinweisschild zur Maskenpflicht hängt an einem Laternenpfahl am Beginn der Fußgängerzone in Herne (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Höxter Der aktuell am stärksten betroffene Kreis in Nordrhein-Westfalen hat sich mit dem Land geeinigt. Seit Montag gilt im Kreis Höxter die Erweiterung der Corona-Regeln auf private Wohnungen.

Kein anderer Kreis ist in Nordrhein-Westfalen derzeit stärker von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Höxter am Montag auf 261 gestiegen. Erlaubt ist deswegen das Treffen mit nur einer Person aus einem fremden Haushalt; und zwar nicht nur öffentlichen Raum, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Der Kreis hatte am Freitag den Vorschlag gemacht, die Corona-Regeln zu erweitern, kurz darauf kam vom Land eine positive Antwort. Die entsprechende Allgemeinverfügung ist am Montag in Kraft getreten. Von einer Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer hält man dort nicht viel.