Steigende Corona-Zahlen : Deutsche sollen auf Besuch in Venlo verzichten

Bereits im Mai waren einige Straßen in der Fußgängerzone in Venlo nur in eine Richtung zu nutzen. Foto: dpa Foto: dpa/David Young

Nettetal Die Corona-Zahlen in der Stadt Venlo sind erschreckend gestiegen. Vor dem Tag der Deutschen Einheit appelliert der Venloer Bürgermeister an die deutschen Nachbarn, auf einen Besuch lieber zu verzichten. Einkaufszentren könnte bei zu großem Andrang geschlossen werden.

In der Stadt Venlo nehmen die Coronazahlen erschreckend zu. Im Moment sind mehr als 100 Menschen in Venlo positiv getestet. Jeden Tag kämen 20 bis 25 neue hinzu, sagt Robert Bouten, Sprecher der Stadt Venlo. Am Mittwoch hat das Parlament eine Pflicht für Mund-Nasen-Schutz für Innenräume, also auch Läden, beschlossen. Weil die Zahl der Infektionen, auch in Venlo, wieder steigt, werden zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Zum Beispiel ist die Anzahl der Menschen, die zusammenkommen dürfen, in Innen- als auch in Außenbereichen begrenzt, und Gastronomiebetriebe müssen früher schließen.