Wegen hoher Inzidenz : Kreis Höxter will Kontaktbeschränkungen auch in der eigenen Wohnung

Kreis Höxter will Kontaktbeschränkungen auch in der eigenen Wohnung

Höxter Nach der neuen Coronaschutzverordnung für NRW dürfen besonders betroffene Kreise und Städte in Absprache mit dem Land zusätzliche Maßnahmen anordnen. Der Kreis Höxter, in dem die Inzidenz bei rund 210 liegt, hat nun eine Verschärfung angekündigt.

Kurz nachdem NRW die neuen Corona-Regelungen angekündigt hat, traf der Krisenstab im Kreis Höxter die Entscheidung: Die Maßnahmen sind für den Kreis mit der besonders hohen Inzidenz nicht weitreichend genug. „Wir hätten uns vom Land jedoch einheitliche Vorgaben erhofft“, sagt Matthias Kämpfer, Leiter des dortigen Krisenstabs. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Höxter aktuell bei 210, das ist der zweithöchste Wert in NRW. Daher wolle der Kreis nun einen Schritt weiter gehen – die Regelungen sollten demnach auch für die eigenen vier Wände gelten.

In der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes, die ab dem 11. Januar gilt, ist nämlich nur von „öffentlichem Raum“ die Rede. Dabei hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag explizit gesagt, dass die neuen Kontaktbeschränkungen in NRW auch in den eigenen vier Wänden gelten sollen. Davon ist in der am Donnerstag veröffentlichten Verordnung keine Rede mehr. Von der nordrhein-westfälischen SPD kam dazu scharfe Kritik. „Das ist ein Schlupfloch, das hier bewusst oder grob fahrlässig offen gelassen worden ist“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.