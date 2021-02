Massentest geplant : Britische Corona-Variante in Hamm – 80 Bewohner unter Quarantäne

Hamm In Hamm ist die britische Corona-Variante bei einem Montage-Arbeiter nachgewiesen worden. Nach einem Großeinsatz von Polizei und mobilen Testteams in vier Wohnhäusern stehen 80 Menschen unter Quarantäne.

Nach dem Nachweis der britischen Variante des Coronavirus bei einem Bauarbeiter in Hamm stehen 80 Bewohner in vier Wohnhäusern unter Quarantäne. Nach Angaben der Stadt war am Montag ein Montage-Arbeiter bulgarischer Herkunft positiv auf die britische Variante B.1.1.7 getestet worden und befindet sich mit seiner Ehefrau und einer weiteren vierköpfigen Familie seitdem in häuslicher Isolation. „Wir haben zwei infizierte Haushalte: ein Zwei-Personen- und ein Vier-Personen-Haushalt“, sagte Hamms Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) am Dienstag.