Schnupfen, Husten, Fieber Volle Praxen nach den Herbstferien – immer mehr Infektionen in NRW

Nach dem Ende der Herbstferien schnellen die Infektionszahlen in NRW in die Höhe. „Die Zahl der Infekte steigt ziemlich schnell“, sagte Oliver Funken, Chef des Hausärzteverbands Nordrhein. Es würden Infekte aller Art auftreten. Patienten bekommen teilweise nicht einmal mehr sofort einen Termin beim Hausarzt, um sich krankschreiben zu lassen. Schon in der vergangenen Woche waren 1724 Corona-Fälle für das Land gemeldet worden, wie das NRW-Gesundheitsministerium erklärte. „Damit steigen die Fallzahlen erneut leicht an.“ Da kaum noch getestet wird, ist die Dunkelziffer hoch.