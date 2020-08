Auf der Fahrt zu Demo in Berlin : Maske verweigert – Frauen müssen in Dortmund Zug verlassen

Dortmund Vier Frauen aus NRW haben sich am Freitag der Maskenpflicht im Zug widersetzt. Die Bundespolizei schritt ein, die Frauen mussten den Zug von Dortmund nach Berlin verlassen. Der Vorfall könnte für sie ein teures Nachspiel haben.

Am Hauptbahnhof in Dortmund haben sich am Freitag vier Frauen aus NRW geweigert, der Maskenpflicht nachzukommen. Laut Bundespolizei waren sie auf dem Weg zu einer Demonstration in Berlin. Dort waren am Samstag rund 20.000 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen.