Corona-Proteste in NRW : „Die tanzen uns auf der Nase herum“

In Düsseldorf demonstrieren Gegner der Corona-Maßnahmen mit Plakaten. Foto: dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf Die Sicherung der Corona-Proteste in NRW bindet viele Polizeikräfte. Am Wochenende fanden wieder Demos in Düsseldorf, Aachen und Minden statt. Manche Personen und Gruppen tauchen in verschiedenen Städten und Regionen auf Versammlungen auf.