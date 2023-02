Wie gut war NRW beim Schutz der Älteren? Fast jeder zweite Corona-Tote war im Heim

Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Doch im Rückblick zeigt sich, wie schwer Corona unter alten Menschen gewütet hat. So kommt fast jeder zweite Coronatote aus einem Pflegeheim, wie der Pflegereport der Barmer Krankenkasse zeigt, der unserer Redaktion vorab vorliegt. „Bezogen auf die Jahre 2020 und 2021 liegt der kumulierte Anteil der Heimbewohner an den mit Covid-19 Gestorbenen bei 45 Prozent“, heißt es dort. Bezieht man die Pflege zuhause ein, liegt der Anteil der Pflegebedürftigen an den Toten sogar bei 75 Prozent. Insgesamt starben 2020 und 2021 in Deutschland etwa 49.500 Menschen aus Pflegeheimen an oder mit Corona.