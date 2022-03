Anstalt mit rund 1000 Insassen : JVA in NRW wegen zahlreicher Corona-Fälle unter Quarantäne

JVA in NRW wegen zahlreicher Corona-Fälle unter Quarantäne

In der JVA Werl gibt es mehrere Corona-Fälle. Foto: dpa/Andreas Dunker

Werl In der JVA Werl gibt es einen Corona-Ausbruch. Betroffen sind die normale Haftabteilung sowie die Sicherungsverwahrung, sagt eine Sprecherin. Deshalb ist nun die ganze Haftanstalt abgeriegelt.

Wegen zahlreicher Corona-Infektionen steht eine gesamte Justizvollzugsanstalt mit rund 1000 Insassen in Nordrhein-Westfalen seit Montag unter Quarantäne. Betroffen sind in der JVA Werl die normale Haftabteilung sowie die Sicherungsverwahrung, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Der „Soester Anzeiger“ und „Hellweg Radio“ hatten zuvor über den Fall berichtet.