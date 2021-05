Präsenz-Unterricht ab 31. Mai : Laschet stellt frühere Öffnungen in NRW in Aussicht

Laschet stellt frühere Öffnungen in NRW in Aussicht

Ministerpräsident Laschet stellt frühere Öffnungen in NRW in Aussicht (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Düsseldorf Nordrhein-Westfales Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts sinkender Infektionszahlen frühere Öffnungen in Aussicht gestellt. Nächste Öffnungsschritte sind bereits zum 28. Mai geplant. Geht es nach Laschet sollen Schülerimpfungen noch vor den Sommerferien starten.

Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 79,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen - nach 86,4 am Dienstag. Allerdings sind die Werte wegen des vergangenen langen Feiertagswochenendes und der deshalb geringeren Probenzahl mit Unsicherheiten behaftet.