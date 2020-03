Mönchengladbach und Essen : Corona-Auflagen ignoriert - Polizei beendet Partys in NRW

Essen/Mönchengladbach Trotz der Kontakt-Verbote gibt es immer wieder Polizeieinsätze bei privaten Partys. Bei einem Einsatz in Mönchengladbach spuckte ein Betrunkener einen Beamten an.

In Mönchengladbach gab es am Montagabend einen Polizeieinsatz wegen einer privaten Party mit rund zehn Teilnehmern. Als die Beamten die Feier auflösen wollten, widersetzte sich ein 29-jähriger Partygast. Der betrunkene 29-Jährige habe den Beamten mit dem Tod gedroht und sie angespuckt, teilte die Polizei Mönchengladbach am Dienstag mit. Als der aggressive Partygast in Richtung der Polizisten geschlagen habe, hätten sie Pfefferspray eingesetzt und den Mann mit zur Wache genommen.