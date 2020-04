Uniklinik Essen : 26-Jähriger stirbt ohne Vorerkrankungen an Covid-19

26-Jähriger stirbt ohne Vorerkrankungen an Covid-19

Ein Corona-Patient wird in Essen behandelt (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Essen In der Essener Uniklinik ist ein junger Mann nach wochenlanger Behandlung an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Und das, obwohl er nach Angaben der Stadt nicht zur Risikogruppe gehörte.

Am Sonntag ist ein weiterer Essener an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Das teilt die Stadt Essen in einer Presseerklärung mit. Der erst 26 Jahre alte Mann sei Anfang April mit einer bereits bestätigten SARS-CoV-2-Infektion im Essener Universitätsklinikum aufgenommen worden. Dort starb er nun.