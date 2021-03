Zwischen Freude und Angst : Altenheime gespalten bei Corona-Lockerungen

Obwohl in Altenheimen Herdenimmunität besteht, kritisieren viele die Lockerungen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Während sich einige freuen, dass wieder Leben in die Heime kehrt, finden andere die Lockerungen zu verfrüht. Denn das Virus kann über Besucher oder neue Heimbewohner trotz Impfung in die Heime eindringen.

Keine Maskenpflicht, weniger Tests, mehr Besucher und Aktivitäten – die Lockerungen, die NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) verkündet hat, sollen wieder mehr Normalität in die Altenheime bringen. Denn, so argumentiert Laumann, herrsche unter den Bewohnern mittlerweile Herdenimmunität.

Das sieht der Dortmunder Pflegedienstbesitzer Jörg Wunsch anders. „Natürlich sind unsere Bewohner geimpft, aber die Angehörigen nicht. Die können das Virus immer noch ins Haus bringen“, sagt er. Bisher seien nur 70 Prozent der Belegschaft geimpft, der Rest könne sich anstecken. „Und wenn Pfleger fehlen, wirkt sich das auch auf die Bewohner aus“, sagt er. Letzte Woche hat sich ein Pfleger angesteckt, der draußen mit zwei Kolleginnen Pause machte. Der Pfleger erkrankte an Corona, seine Kolleginnen mussten auch in Quarantäne. „Singen, tanzen, basteln ist ja schön und gut, aber wie sollen wir das machen, wenn niemand da ist, der das organisieren kann?“.

Die Lockerungen findet Wunsch „verfrüht und gefährlich“. Denn so sehr er sich Normalität für die Bewohner zurückwünsche, stehe noch nicht fest, ob die Impfung auch gegen die englische Mutation wirkt und allumfassend schützt. Auch dass Minister Laumann gerade das Singen wieder aufleben lassen möchte, kann Wunsch nicht verstehen. „Da verbreiten sich die meisten Aerosole, das ist doch unverantwortlich.“ Ihm bleibt nur der Appell an die Angehörigen, die Maske doch aufzusetzen. Er ist zuversichtlich: „Wir haben eine tolle Beziehung zu unseren Besuchern, das hat auch in der Vergangenheit geklappt“, sagt er.

Auch in der katholischen Kplus-Gruppe mit Senioreneinrichtungen in Düsseldorf, Haan, Leverkusen und Solingen werden die Lockerungen als verfrüht empfunden. Die meisten Bewohner seien zwar geimpft, „aber eben nicht alle“, sagt eine Sprecherin. Auch hier die Sorge, dass ungeimpfte Besucher zur Gefahr werden könnten. Außerdem ziehen regelmäßig neue Bewohner in die Seniorenheime, die noch keine Impfung bekommen haben. „Besonders schwierig wird es, wenn die Neuankömmlinge neben der großen Lebensumstellung auch noch isoliert werden müssten. Wir arbeiten zurzeit an Lösungen“, sagt die Sprecherin.

Das Argument der Herdenimmunität überzeugt auch bei der Kplus-Gruppe nicht. „Wir müssen die komplette Herde in den Blick nehmen, nicht nur einen Teil. Dafür sind die Krankheitsverläufe zu schwer und die Virus-Mutanten zu sehr auf dem Vormarsch“, sagt die Sprecherin.

Anders sieht es Andreas Zeeh von der Diakonie. Er freut sich für die Senioren, die endlich wieder miteinander kochen, essen und singen können. „Die Lockerungen sind längst überfällig“, sagt er. Gerade für Demenzerkrankte sei es wichtig, dass sie ihre Angehörigen ohne Maske sehen, damit sie sie wiedererkennen.

Durch die hohen Impfquoten gebe es in den Heimen der Diakonie eine „Herdenimmunität im Kleinen“, auch die meisten Mitarbeiter seien schon geimpft worden. „Der Schutz ist da“, sagt Zeeh. Auch, weil Besucher weiterhin einen negativen Schnelltest vorlegen müssen, bevor sie die Heime betreten dürfen und sich die Mitarbeiter alle drei Tage testen lassen müssen. „Das finden wir für geimpfte Mitarbeiter immer noch zu viel. Weniger Tests würden unsere Pfleger entlasten, die in den letzten Monaten Enormes geleistet haben.“ Für die nächsten Wochen sind bei der Diakonie kleine Veranstaltungen wie Sportkurse oder Gesangstreffen geplant. Die Lockerungen empfindet Zeeh allerdings nur als Zwischenschritt, bis Normalität in die Heime einkehre, werde es noch dauern.

Die Lockerungen seien angemessen, sagt Frank Johannes Hensel, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW. „Wenn geimpfte Personen geschützt und negativ getestete Personen nicht ansteckend sind, ist es nur folgerichtig, den Umgang dieser Personen miteinander zu erleichtern.“ Außerhalb der Altenheime seien immer wieder Lockerungen trotz steigender Inzidenzwerte realisiert worden. Da die Infektionsrate in den Heimen um 90 Prozent zurückgegangen sei, seien die Lockerungen „verantwortbar und logisch".