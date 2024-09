Cold Cases „Aktenzeichen XY... ungelöst“ – Bonner Polizei rollt jahrzehntealte Fälle neu auf

Der zweite Fall betrifft den Tod der damals 17-jährigen Claudia Wilbert, deren Leiche am 30. März 1979 an einem Parkplatz bei Bad Münstereifel von Spaziergängern gefunden wurde. Zuletzt gesehen wurde die Jugendliche, als sie am Abend des 28. März am Stadtpark in Rheinbach zu einem Unbekannten in einen hellen Pkw einstieg.