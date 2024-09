Cold Case aus Paderborn Neue DNA-Analyse 30 Jahre nach Mord an Taxifahrer

„Die Täter haben durch ihre Vorgehensweise ein großes Maß an Hemmungslosigkeit und Brutalität offenbart“, so die Einschätzung des Ermittlungsgruppenleiters Markus Mertens. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass sie auch in den Jahren danach polizeilich in Erscheinung getreten seien und man ihr DNA-Profil daher finden könne.