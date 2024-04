Cold Case aus Mülheim Fingerabdruck überführt mutmaßlichen Mörder nach 33 Jahren

Mehr als 33 Jahre nach einem mutmaßlichen Raubmord an einem Friseur in Mülheim an der Ruhr hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der heute 62 Jahre alte Mann ist am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden und sitzt nun in Untersuchungshaft, so die Ermittler am Donnerstag.