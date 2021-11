Ermittler zurück aus dem Ruhestand : Ex-Polizist bearbeitet jetzt Cold-Cases

Düsseldorf/Gelsenkirchen Berthold Kunkel gehört zur neuen Cold-Case-Einheit des Landeskriminalamtes in NRW. Der 65-Jährige Alt-Ermittler leitete bis zu seiner Pensionierung das Kriminalkommisariat 11 der Polizei in Gelsenkirchen. Die ersten Fälle hat er sich schon vorgenommen.

Eigentlich ist Berthold Kunkel im Ruhestand. Doch die Ermittlungsarbeit lässt den 65-Jährigen nicht los. Der ehemalige Leiter des des Kriminalkommissariats 11 in Gelsenkirchen zählt zu den neuen Cold Cases-Unterstützungskräften des Landeskriminalamtes in NRW, einer Eliteeinheit ehemaliger Polizisten, die sich um ungeklärte Mord- und Tötungsdelikte aus den vergangenen 50 Jahren kümmern.

Die Ermittler gehören einer deutschlandweit einzigartigen Organisationseinheit für Cold Cases an; mit ihr will das NRW-Innenministerium die Aufarbeitung ungelöster Fälle systematisieren, verbessern und beschleunigen. Im Juli hatte das LKA begonnen, nach pensionierten Polizisten zu suchen, um die Ermittlungen von ungeklärten Tötungsdelikten neu aufzustellen und in einer sogenannten „Besonderen Aufbauorganisation“ (BAO) zu bearbeiten. 24 der 28 Stellen sind vergeben, die übrigen vier werden bis zum 1. Dezember 2021 besetzt. „Ich bin dankbar, dass diese Idee von der Wiedereinstellung ehemaliger Ermittler unterstützt wird und nun zur Umsetzung kommt. Das entlastet die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ungemein, da bin ich mir sehr sicher“, sagt Kunkel.