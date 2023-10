Fall in Bonn vor Gericht „Cold Case“ Claudia Otto – beide Seiten beantragen Freispruch

Bonn · Im Fall der vor 36 Jahren ermordeten Gastwirtstochter Claudia Otto zeichnet sich ein Freispruch ab. Sowohl die Staatsanwaltschaft, als auch die Verteidigung beantragten am Montag am Ende ihrer Plädoyers am Bonner Landgericht, den Angeklagten freizusprechen.

23.10.2023, 11:56 Uhr

Das teilte das Gericht mit. Die Urteilsverkündung wurde auf diesen Dienstag vorverlegt. Zuvor hatte ein neues DNA-Gutachten den Angeklagten entlastet. Die Rechtsmedizin der Universität München hatte keine DNA-Spuren des Angeklagten an der Leiche finden können. Dass ein früheres DNA-Gutachten Treffer beim Angeklagten anzeigte, könnte laut Gericht also auch von Verunreinigungen im Labor herrühren. Festnahme in Mordfall nach 34 Jahren Cold Case in Lohmar gelöst Festnahme in Mordfall nach 34 Jahren Der Vorsitzende Richter des Verfahrens hatte das Landeskriminalamt NRW kritisiert. Die Behauptung der Ermittler, die am Tatort zur Spurenaufnahme verwendeten Klebefolien seien nicht geöffnet worden, habe sich als nicht richtig herausgestellt. Claudia Otto war 1987 in ihrer Wohnung über dem Ausflugslokal ihrer Eltern in Lohmar bei Bonn erdrosselt worden. Die Staatsanwaltschaft ging von einem Raubmord aus. Durch neue DNA-Analyseverfahren war Jahrzehnte nach der Tat Bewegung in den „Cold Case“ gekommen. Der Angeklagte ist ein rechtskräftig verurteilter Doppelmörder, der mehr als die Hälfte seines Lebens eingesperrt war. Er hatte 1988 im Sauerland ein Kind einer Unternehmerfamilie und dessen Großmutter im Zusammenhang mit einer geplanten Entführung umgebracht. Die Tat hatte er gestanden, während er die Tötung von Claudia Otto bestritten hatte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Ungelöste Vermissten- und Kriminalfälle in der Region

(kag/dpa)