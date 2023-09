Stewardessen-Mord in Velbert wohl aufgeklärt Tankstellenräuber soll Claudia Knapp ermordet haben

Die Akte zum Mordfall Claudia Knapp kann offenbar bald geschlossen werden. Der Mann, der in Hessen festgenommen werden konnte, ist dringend tatverdächtig, die 47-Jährige in ihrer Wohnung in Velbert im Februar 2007 ermordet zu haben. „Wir haben vier bis fünf DNA-Spuren von ihm gefunden“, sagte Guido Adler, Leiter der Kriminalkommission 11 (KK11) des ermittelnden Düsseldorfer Polizeipräsidiums. Darunter befindet sich auch mindestens eine Spur, die von Fachleuten an der Kleidung der Ermordeten gefunden worden ist.