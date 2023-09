Stewardessen-Mord in Velbert wohl aufgeklärt Tankstellenräuber soll Claudia Knapp ermordet haben

Den Ermittlern zufolge hat der Tatverdächtige eigentlich keine Bezüge nach NRW. Auf die Spur gekommen ist die Polizei ihm nun durch neue Untersuchungen der damals festgestellten Spuren am Tatort im Zuge der Cold-Case-Ermittlungen. Dabei handelt es sich um eine Methode, die es damals noch nicht gegeben habe. Diese neuen DNA-Spuren wurden in eine Datenbank mit anderen Spuren von Straftaten und Straftätern aufgenommen. „Am 24. Juli gab es dann den Treffer in der Datenbank“, so Adler. Sven K. war bereits mit seiner DNA in der Datenbank gewesen, weil er im Jahr 2007 elf bewaffnete Raubüberfälle begangenen hatte. Dafür war er zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden.