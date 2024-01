„Cold Case“ aus Dortmund Ermittler setzen Belohnung in 33 Jahre altem Mordfall aus

Dortmunder Ermittler haben in einem 33 Jahre alten Cold Case, dem Mord an Heike Kötting, 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. Das gab die Dortmunder Staatsanwältin Gülkiz Yazir am Dienstag bekannt. Die 28-jährige Frau war am 25. Februar 1991 von Einbrechern in Dortmund-Scharnhorst umgebracht worden.