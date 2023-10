Sicherheitsbericht aus Österreich Warum Clans aus NRW in Österreich Fuß fassen

Düsseldorf/Linz · Auch in Österreich bekommt es die Gendarmerie zunehmend mit kriminellen Clans aus NRW zu tun. Was sie in Österreich machen und welche Rolle die Strategie der NRW-Polizei in deren Bekämpfung spielt.

18.10.2023, 11:33 Uhr

Polizisten sicherten im Dezember 2022 bei einer Razzia im Clanmilieu in Solingen ein Gebäude. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Kriminelle Clans aus Nordrhein-Westfalen weiten ihre kriminellen Geschäfte offenbar auf Österreich aus. „Seitens der österreichischen Sicherheitsbehörden gibt es Hinweise, dass in Nordrhein-Westfalen angesiedelte Clans seit 2019 zunehmend ihre kriminellen Aktivitäten nach Österreich ausbreiten“, sagte der Landesgeschäftsführer der ÖVP aus Oberösterreich, Florian Hiegelsberger, unserer Redaktion.