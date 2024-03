Nach Durchsuchungen in Duisburg Die Macht der Clans bröselt

Um zu verstehen, wie wichtig so groß angelegte Durchsuchungen im Clanmilieu wie jetzt in Duisburg sind, ist zunächst ein Blick in die jüngere Vergangenheit nötig. Nicht einmal zehn Jahre ist es her, als regelmäßig von sogenannten No-go-Areas die Rede war, wenn insbesondere über bestimmte Stadtteile im Ruhrgebiet gesprochen wurde. Das Gesetz des Clans herrschte nicht nur im Verborgenen, in einzelnen Familienverbünden und hinter verschlossenen Türen.