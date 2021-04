Kriminelle Clans in Nordrhein-Westfalen : Hunderte Strafanzeigen bei Clan-Razzien in NRW

Düsseldorf Die Polizei hat im vergangenen Jahr 1221 Objekte von Clans in NRW durchsucht – darunter Wettbüros und Shisha-Bars. Seit 2017 wurden mehr als fünf Millionen Euro von kriminellen Großfamilien eingezogen.

Die Polizei geht auch während der Pandemie weiter massiv gegen kriminelle Familienclans vor. Wie aus einem neuen Bericht des NRW-Innenministeriums hervorgeht, gab es im vergangenen Jahr 558 Kontrollaktionen in dem Milieu. Dabei wurden 1221 Objekte wie Shisha-Bars (304), Wettbüros (95) und Restaurants (90) von den Sicherheitsbehörden durchsucht. In diesem Jahr fanden bereits 92 Kontrollaktionen statt mit 189 durchsuchten Objekten.

Dem Bericht des Innenministeriums zufolge dabei im vergangenen Jahr 739 Strafanzeigen, 1416 Ordungswidrigkeitenanzeigen und 2903 Verwarngelder gestellt sowie 252 sogenannte freiheitsentziehende Maßnahmen erwirkt. In 757 Fällen gab es Beschlagnahmungen wie Betäubungsmittel (in 261 Fällen), Waffen (85) und Fahrzeuge (25).

Insgesamt gab es somit seit Mitte 2018 alleine in diesem Kriminalitätsbereich 1661 Razzien der Polizei in NRW. Es wurden 4146 einzelne Objekte wie Spielhallen und Wettbüros kontrolliert, dabei 2151 Strafanzeigen gestellt, 11497 Verwarngelder verhängt und zudem 686 Personen festgenommen.

Diese Strategie sei weiter notwendig. „Die Organisierte Kriminalität schläft nicht. Kriminelle Großfamilien, Banden und Rocker passen ihre illegalen Geschäftsmodelle sogar sehr schnell den geänderten Bedingungen an. Unsere Sicherheitsbehörden müssen daher auch in Zeiten der Pandemie den Druck auf kriminelle Strukturen in NRW konsequent aufrechterhalten“, so der FDP-Innenexperte.